In Thierhaupten konkurrieren Amateure mit den Profis

Beim Reit- und Dressurturnier in Thierhaupten gibt es eine hochkarätige Starterliste.

Die Starterlisten wiesen am Christi-Himmelfahrts-Wochenende hochkarätige Reiter und Reiterinnen mit ihren Pferden aus. Vier Tage lang gab es auf der Reitanlage Meir gute Bedingungen für Amateure und Profis in Dressur und Springen bis zur Klasse M*. Zahlreiche Besucher fanden den Weg. Das Helferteam war stets bemüht allem gerecht zu werden und trug maßgeblich zum guten Ablauf und guten Stimmung der Veranstaltung bei. Treue Sponsoren halfen auch dieses Jahr mit, dass die Sieger mit Geld- und Sachpreisen bedacht werden konnten.

Im Dressurviereck mussten die Amateure mit den Profis auf dem Außenreitplatz konkurrieren. Sehr gefreut haben dürfte sich Laura Simmet aus Großaitingen/RFV Schwabmünchen, die auf Baroness die Note 7.80 erreichte und als Siegerin bei der Dressurprüfung Kl. M* hervorging. Vorjahressiegerin Tina Tremel-Wunderle (Herblingen/RFV Schwabmünchen) wurde auf den dritten Platz. Auch die kleinen Reitsportler dürfen nicht vergessen werden. Besonders zu erwähnen wäre die zwölfjährige Lina Schwab vom Reitverein Thierhaupten, die in der Dressurprüfung Kl. E den dritten Platz belegte.

Professioneller Umbau des Parcours

Der Außenplatz wurde danach in den Springplatz umgebaut. Georg Schweiger und Frank Junginger gaben professionell den Ton beim Parcoursbau an, sodass mit der Amateur-Stilspringprüfung Kl. A* begonnen werden konnte. Auch die Amateur-Stilspringprüfung Kl. A** trat mit hohen Starterzahlen an. Beim folgenden Stilspring-Wettbewerb konnte den Sieg Christine Buthut ( Ingolstadt/PSV St.G. Ingolstadt-Hagau) mit nach Hause nehmen. Bei der Springprüfung Kl. E freute sich Hanna Mögn (Beilngries/RFV Berching) über den Sieg. Mandy Kleber von RFV Thierhaupten lag auf Platz drei. Eine Springprüfung Kl. L mit Stilwertung, mit einer Sprunghöhe von 110 Zentimeter beendete den zweiten Turniertag. Lisa-Maria Wanger (Arberg/RFV St. Georg Nördlingen) konnte hier die goldene Siegerschleife mit nach Hause nehmen. In der Stilspringprüfung Kl. E gewann im Sattel von Bonny Lea Stark (Wittislingen/RV Zöschingen) diese Prüfung. Mandy Kleber ( Meitingen/RFV Thierhaupten) belegte auf Skippo auf dem dritten Platz. Eine große Starterzahl in zwei Abteilungen war bei der Springprüfung Kl. A* zu bewältigen. Ronja Regele vom Heimatstall Thierhaupten setzte sich in der 1. Abteilung auf den zweiten Platz. In der 2. Abteilung siegte Sarah Mittler (Inchenhofen/RFV Thierhaupten).

Auch in der Amateur-Springprüfung Kl. A** gab es ein großes Starterfeld in zwei Abteilungen. Im Springreiter-Wettbewerb freute sich Lina Schwab vom RFV Thierhaupten auf ihrem Pony Wheernhoeve’s Mandro über den Sieg. Turbulent und so mancher Besucher hielt den Atem an, als die Reiter in der Zwei-Phasen-Springprfg. Kl. L im Parcours um gute Platzierungen kämpften. Anika Lara Miehle aus Kissing entschied den Sieg für sich. Auch die Punktespringprfg. Kl. M* mit Joker sorgte für Spannung. Siegreich hervor ging Emma Viktoria Spes (Dasing/TSG Brunnenmühle-Dasing) auf Villinosa. Klaus Kienle (Wehringen/RV Königsbrunn Fohlenhof) erhielt für den zweiten Platz die silberne Schleife und Werner Ehinger (Gablingen/RFC St.G.Lützelburg) folgte auf Platz drei. Am Sonntag beherrschten ebenfalls die Springreiter die Szene. Begonnen wurde mit den Springpferdeprüfungen in den Klassen A* / A** und L. Das junge Pferdeblut forderte so manche Reiter/in heraus. Norbert Biehler (Rohrenfels/RFV Neuburg) siegte in der Kl. A*. Pauline Herzog (Oberrieden/ARC München) nahm in der A** den Sieg mit nach Hause. In der Kl. L konnte Daniela Unger (Gersthofen/RFC St.G. Lützelburg) für sich den ersten Platz sichern. Die Punktespringprüfung Kl. A** mit Joker gewann in der 1. Abteilung Pia Deutschle (Rednitzhembach/PSG Lindenhof). In der 2. Abteilung holte Tyra Oheim (Pöttmes/RFV Thierhaupten) über die goldene Schleife. Süß anzuschauen für die zahlreichen Zuschauer waren dann wieder die Führzügelkinder. Über den Sieg in der Springprüfung der Kl. L. (Höhe 115 cm) freute sich Lea Langenmeir (Offingen-Schnuttenbach/RTG Offingen. Michael Bogenhauser (Fischach/RFV Fischach) lag knapp dahinter.

Vier Reiter mit null Fehlern im Stechen

Zum Schluss der Veranstaltung gaben sich die Reiter und Reiterinnen der Springprüfung Kl. M* mit Stechen (125 cm) ein Stelldichein. Vier Reiter gelang es über die Ziellinie mit null Fehler ins Stechen zu gelangen. Am Ende belegte Maximilian Ziegler (Meitingen/RV Augsburg-West) Platz eins, gefolgt von Patrick Afflerbach (Königsbrunn/RV Königsbrunn Fohlenhof) und Simon Schlachter (Neuburg/RSG Edelstetten). (hils)

Weitere Ergebnisse auf der Website www.reitverein-thierhaupten.de