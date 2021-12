Von Überfliegern und Bruchlandungen

Plus Der TSV Dinkelscherben marschiert mit Riesenschritten Richtung Bezirksliga, beim FC Emersacker und SV Thierhaupten geht das Abstiegsgespenst um. Die Vorrundenbilanz der heimischen Kreisligisten.

Welcher Kicker hat keine einzige Sekunde gefehlt, welcher Klub hat die meisten Spieler eingesetzt – Antwort auf die Fragen gibt die Bilanz der Hinrunde. Nach den höherklassigen Mannschaften aus der Landes- und Bezirksliga werden im zweiten Teil die Kreisligisten SSV Anhausen, TSV Dinkelscherben, FC Emersacker, TSV Neusäß, SpVgg Westheim SV Thierhaupten und TSV Zusmarshausen unter die Lupe genommen. Wir teilen dabei in unserer Beurteilung die Mannschaften in vier verschiedene Kategorien ein: „Erwartungen übertroffen“, „Auf Kurs“, „Weniger als gedacht“ und „Enttäuscht“.