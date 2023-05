Spaß haben und erfolgreich sein

Magdalene Kuchenbaur aus Emersacker gewinnt das Schülerfinale im Gau Wertingen. Eltern und Vereinskameraden fiebern mit.

Souverän wirkt Magdalena Kuchenbaur von Alpenrose Emersacker. Auch wenn sich die 13-Jährige „schon ein bissel unter Druck“ setzt, weil sie eben schon einmal die Siegerin war beim Schülerfinale im Sportschützengau Wertingen. Jeweils zehn Schüsse geben die acht Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Wettbewerb ab, der von Gaujugendleiter Markus Egger im Schützenheim Zusamaltheim geleitet wird. „Ich will halt doch gewinnen, auch wenn ich es den anderen gönnen würde“, gibt Magdalena zu. Am Ende darf sich die 13-Jährige mit 98,1 Punkten über Platz eins in ihrer Altersklasse freuen. Direkt hinter ihr liegt ihre Vereinskameradin Anna Fech mit 92,8 Punkten. Sie jubeln und freuen sich mit ihren Begleitern und Begleiterinnen.

Nicht nur der sportliche Erfolg macht es aus, dass sie gerne im Verein ist, erklärt Magdalena, sondern: „Ich treffe Freunde und Leute aus dem Dorf, wenn ich beim Schießen bin.“

Eltern, Geschwister und Vereinskameraden fiebern mit

Eine knappe Stunde später freuen sich Laura, Lara und Marie über das Zusammensein und den soeben erfolgreich beendeten Wettbewerb. Die Mädels aus der Jugend von „Alpenrose“ Hausen hatten sich für das Jugendfinale qualifiziert. Laura Lehnert erklärt: „Es macht Spaß, sich mit den Jugendlichen aus anderen Vereinen zu messen.“ Voriges Jahr war die 15-Jährige noch beim Schülerfinale am Start, dieses Jahr liegt sie bei den Jugendlichen mit 97,2 Punkten vorne, auf Platz zwei Clarissa Kaim von „Gemütlichkeit“ Geratshofen und auf dem dritten Platz Lara Kadura von „Alpenrose“ Hausen. Sehr zufrieden, dass gleich drei aus seinem Verein dabei sind, wirkt Thomas Radinger, Jugendleiter von Alpenrose Hausen, der sagt: „Da fiebert man schon mit und hofft, dass die Jugendlichen ein Erfolgserlebnis haben.“

Auch Eltern, Geschwister, Großeltern und Vereinskameraden schauen jedes Jahr gespannt zu, wie zielsicher sich der Nachwuchs zeigt. Gaujugendleiter Egger kann gut nachvollziehen, wie es den Angehörigen geht, nachdem sein Sohn Simon sich fürs Schülerfinale qualifiziert hatte. „Es ist spannend, live zuzuschauen, aber vor allem ein Nervenkitzel für die Teilnehmer.“

Marianne Kuchenbaur bewundert die Ruhe und Gelassenheit, mit der viele der jungen Schützinnen und Schützen am Start sind: „Die haben nicht so viele Gedanken im Kopf, schon die Zwölfjährigen stehen hin und schießen, das ist der Hammer, was dabei rauskommt“, erklärt die stellvertretende Gauschützenmeisterin aus Emersacker.