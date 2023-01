0,57 Sekunden fehlen zum bayerischen Meistertitel

Plus Schwimmerinnen und Schwimmer aus Gersthofer und Neusäß mit Bestzeiten.

400, 800, 1500, 5000 Meter Kraul oder 400 Meter Lagen – alles lange Strecken im Schwimmen, die nur mit viel Ausdauer und einer großen Anstrengung zu meistern sind. Zu schwimmen waren sie bei den Bayerischen Meisterschaften der langen Strecken in Bayreuth statt. Dabei waren auch Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Gersthofen und des Schwimmteam Neusäß am Start.