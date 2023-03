Franziska Kolb auf dem Weg an die deutsche Spitze

Plus TSG Stadtbergen, TSV Gersthofen und das Schwimmteam Neusäß bei den Bayerischen Titelkämpfen. Franziska Kolb demonstriert ihre Extraklasse und knackt dabei einen 35 Jahre alten Rekord.

In Bayreuth fanden die diesjährigen Bayerischen Meisterschaften auf der 50m Bahn. Bayerns Spitzenathleten nutzten diese Gelegenheit, um sich schon einmal für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften beziehungsweise die Deutschen Meisterschaften in Berlin zu qualifizieren. Darunter auch Schwimmerinnen und Schwimmer der Landkreisvereine TSG Stadtbergen, TSV Gersthofen und Schwimmteam Neusäß.

Franziska Kolb von der TSG Stadtbergen nutzte diese Möglichkeit bereits optimal. Sie schaffte sich eine gute Ausgangsposition für die kommenden Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Sie schwamm auf allen Strecken Bestzeit. Über 1500m Freistil gelang ihr ein sensationelles Rennen. Sie schwamm 45 Sekunden unter ihrer bestehenden Bestzeit und erreichte mit ihrer Zeit von 17:14,07 zum einen eine Bundeskadernorm und zum anderen knackte sie mit dieser hervorragenden Zeit den im Jahr 1988 von Petra Hausmann aufgestellten schwäbischen Altersklassenrekord der 16-Jährigen um sage und schreibe 24 Sekunden. Über 200m Rücken schwamm sie kurz nach Ihrem 1500m Freistil-Rennen noch zum Bayerischen Vizemeister-Titel in der offenen Klasse. Über 100m Freistil und 100m Rücken wurde sie zudem Bayerische Jugend-Vizemeisterin. In ihrem 100m Freistil-Rennen blieb Sie erstmals unter der Ein-Minute-Marke (0:59,99). (tk-)