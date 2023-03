Masters des Schwimmteam Neusäß zeigen großen Teamgeist

Plus Neusäßerinnen holen zwei bayerische Titel und fünf Vizemeisterschaften.

Bei den bayerischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters wurde das Schwimmteam Neusäß durch die neu gegründete Mannschaft der Wettkampf-Masters unter der Trainerin Birgit Borkowski von sechs Teilnehmern mit 18 Starts vertreten und konnte zusätzlich mit 2 Staffeln über 4x50 m Freistil und 4x50 m Lagen einen Bayerischen Vizemeistertitel und einen dritten Platz belegen. Dazu gab es insgesamt zwei bayerische Meistertitel, fünf Vize-Titel und vier dritte Plätze.

Nach langer Trainings- und Wettkampfpause startete Hannah Jäger (Altersklasse 20) über 50 m Brust und einem Staffelstart über 4 x 50 m Freistil. Die Langstrecken-Spezialistin Pia Baur erlangte in 100 m Lagen einen guten vierten Platz und konnte sich über die 100 m Rücken sogar den Titel der Bayerischen Meisterin sichern. Bei der 4x50 m Lagenstaffel trug sie dann als Kraul- und Schluss-Schwimmerin zu Platz zwei bei.

Clemens Deichsel hat mit einer Zeit von 0:29,77 über die 50 m Schmetterling wiederholt die Schallgrenze von 30 Sekunden durchbrochen. Samantha Borkowski musste einer krankheitsbedingten schwierigen Vorbereitung Tribut zollen. Trotzdem erreichte sie einen zweiten Platz über die 100 m Rücken. Über die 50 m Rücken und 100 m Lagen belegte sie dritte Plätze.

Einen bayerischen Titel über 100 m Brust konnte sich Johanna Zillner (‘96) sicher. In einem spannenden Rennen hatte sie am Ende den besten Anschlag und sicherte sich mit einem Zehntel Vorsprung den ersten Platz. Außerdem komplettierte sie ihren Medaillensatz mit dem Vizetitel über 50 m Brust, sowie einem dritten Platz über 200 m Freistil.

Ricarda Reitenauer (‘91) trumpfte auf den Bruststrecken auf: bei ihrem Einzelstart über 100 m Brust konnte sie ihre sechzehn Jahre alte Bestzeit verbessern und sicherte sich den bayerischen Vizetitel. Auch über die 50 m Brust in der Lagenstaffel erreichte sie eine neue Bestzeit. Eine Silbermedaille gab es über 50 m Rücken.

Nachwuchspokal für Elisa Odau

Unter 31 Vereinen beim 29. Internationalen Schwimmfest der Stadtwerke Heidenheim war auch das Schwimmteam Neusäß am Start. Der Wettkampf verlief vor allem für Elisa Odau (Jhg. 2012) hervorragend. Sie erkämpfte sich in allen ihren Strecken neuen Bestzeiten und gewann somit den Nachwuchspokal. Jannis Golczyk (Jhg. 2007) schaffte es ins Finale und wurde Dritter in der offenen Wertung über 100 m Rücken. In 01:07,75 konnte er außerdem den bestehen Vereinsrekord um ganze zwei Sekunden unterbieten. Ebenfalls einen neuen Vereinsrekord stellte Felix Odau (Jhg. 2009) auf. Über 400 m Freistil schwamm als erster Neusässer unter fünf Minuten auf der 50 m Bahn. Außerdem stellte er sechs neue Bestzeiten auf und erkämpfte sich einen ersten und zwei zweite Plätze und auch Franziska Schiegg (Jhg. 2009) erreichte den 3. Platz über 100 m Freistil.