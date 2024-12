Neusässer Schwimmerinnen bleiben in der Landesliga

Am vergangenen Wochenende gingen die Damen des Neusässer Schwimmteams beim Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen an den Start. Für diesen Wettbewerb braucht man eine große Bandbreite an guten Schwimmerinnen, da 34 Strecken geschwommen werden müssen, jede Einzelne aber nur maximal fünfmal an den Start gehen darf. Samantha Borkowski (Jhg. 1998), Felicitas Borkowski (Jhg. 2004) und Pia Meyer (Jhg. 1992) gingen als Wettkampf-Masters an den Start. Aus der Leistungsmannschaft 1 starteten Franziska Schiegg (Jhg. 2009), Tamara Eicher (Jhg. 2010), Laura Spicker, Theresa Walkmann, Florentine Eicher (alle Jhg. 2011) sowie Elisa Odau und Luisa Peter (Jhg. 2012).

Alle zehn Starterinnen hatten an diesem Tag nur ein Ziel, nämlich sich den Erhalt in der Landesliga erneut zu sichern. Und das gelang. Das Team erreichte 13.706 Punkte, rund 200 mehr als im letzten Jahr, und konnte sich wettbewerbsübergreifend den neunten Platz von 19 teilnehmenden Mannschaften sichern. (AZ)