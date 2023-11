Premiere für das Schwimmteam Neusäß

Elena Moreira dos Santos bei deutschen Meisterschaften.

Mit Elena Moreira dos Santos (Jahrgang 2007) konnte sich zum ersten Mal eine Schwimmerin des Schwimmteam Neusäß für die deutschen Kurzbahnmeisterschaften qualifizieren. Die 15-Jährige ging dabei sieben Mal an den Start.

Gut liefen für sie die Lagenstrecken. Über 200m Lagen schrammte sie nur um sechs Hundertstel an ihrer eigene Bestzeit vorbei und konnte sich somit den 40. Platz aller deutscher Schwimmerinnen sichern. Damit konnte sie wieder einmal ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Ähnlich knapp über ihrer Bestzeit lag sie bei der doppelten Distanz, den 400m Lagen. Über die 50m Schmetterling konnte sie ihre Bestzeit vom Oktober noch einmal bestätigen und lag in 00:30,70 nur wenig darüber. Insgesamt war die Konkurrenz zu groß, als dass in der Gesamtwertung des Jahrgangs etwas Bahnbrechendes erreicht werden konnte. „Es ist beeindruckend, bei den DKM mitzuschwimmen. Elena kann wirklich stolz auf sich sein“, so Trainer Mirko Golczyk.

Das Schwimm-Küken-Treffen in Memmingen war für mehrere der STN-Schwimmer der erste Wettkampf überhaupt. Krankheitsbedingt konnten nur vier der jungen Nachwuchsschwimmer an den Start gehen. Valentina Schneider (Jg. ´15), Ela Su Cicek (´14), Leonard von Petersdorff und Anton Mairock (beide ´15) vertraten das Schwimmteam Neusäß mit Erfolg.

Über 25 Meter Rücken erreichte Anton Mairock den dritten Platz und somit das Siegerpodest. Beim Start-Gleit-Gleichsprung erreichten Ela Su Cicek und Mairock ebenfalls Podestplätze. Auch auf den 25 Metern Kraul, 25 Meter Kraul-Beine und 25 Meter Brust erreichten alle vier STN-Schwimmer sehr gute neue Zeiten sowie Platzierungen. (sb)