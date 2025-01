Erste Medaillen für Leitershofer Skinachwuchs

Am vergangenen Sonntag fand das erste Rennen des Schöffel-Kids-Cups statt. Es werden insgesamt fünf Rennen für die mittelschwäbischen Nachwuchsrennläufer für die Altersklassen Bambinis unter 6 Jahren (U6) bis zu den jungen Erwachsenen U21 ausgerichtet. Das erste Rennen fand als Riesenslalom mit zwei Durchgängen am Gschwandtkopf in Seefeld statt. Der Skiclub Landsberg im DAV richtete das Rennen mit 117 Startenden aus. Das Skiteam der DJK Leitershofen konnte zahlreiche Podestplätze und viele weitere gute Platzierungen einfahren. Aber auch die weiteren Vereine aus dem Landkreis Augsburg waren in der mittelschwäbischen Rennserie erfolgreich.

Mehrere Titel gehen in den Landkreis Augsburg

Bei der Jugend U18w ging der erste Platz an Franka-Alina Kühnemann (DJK). Podiumsplätze für Rennläufer aus dem Landkreis Augsburg gab es noch bei der männlichen Jugend U21, für Sebastian Witschas und Fabian Kuchenbauer (beide SKC) vor Julian Braun von der DJK Leitershofen. Bei den Schülerinnen U16 wurde Maja Dieterich (SKC) Erste, Dritte wurde Ada Porta (DJK). Den Zweiten Platz bei den Schülern U16 erreichte Bosse Weigelt (SKC) vor Emil Mayer (DJK). Bei den Schülern U14w gewann Leonie Bartels vor Fritzi Weigelt, beide vom SKC. Alexander Bischof von der DJK-Leitershofen war der schnellste bei den Schüler U14m. Laura Gausmann (SWV) zweite vor Mila Mönch (DJK) bei den Kindern U12 W. Bei den Kindern U12m ging das komplette Podium an die Königsbrunner mit Benjamin und Daniel Wurster vor Noah Gillner.

In der Klasse U10weiblich ging der erste Platz an den SCK mit Isabelle Braks, Veronika Bernhardt (DJK) wurde Dritte. Bei den Kindern U10männlich gewann Luk-Andre Bartels (SKC), Erik Zelenyak (DJK) wurde Dritter. Bei den Bambini U6 gewann Leopold Bernhart (DJK-Leitershofen) und Anna Schöner (SWV Fischach). Der Sieg bei den unter 8-jährigen ging an Carolina Braks vom SC Königsbrunn vor Emelie Mönch (DJK) und Lina Schuster (SWV). Bei den Kindern U8 gewann Luan Bartels (SKC) vor Anton Schöner (SWV). Weiter geht es beim Schöffel Kids Cup am 26. Januar mit einem Slalomrennen am Unterjoch. (AZ)