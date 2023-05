Strahlende Gesichter nach Sieg im Derby

Zwölf von 13 Teams des TSV Zusmarshausen sind erfolgreich in die neue Saison gestartet.

Am ersten Punktspieltag der Tennissaison 2023 waren von den 13 gemeldeten Mannschaften des TSV Zusmarshausen bereits zwölf Teams mit durchwegs guten Ergebnissen am Start.

Ein wichtiger 5:4-Auswärtserfolg im Kampf gegen den Abstieg gelang in der Landesliga 2 der ersten Damenmannschaft beim TC Legau. Nach Einzelsiegen von Alena Hackenberg und Julia Kustermann im Match-Tiebreak sowie Chiara Hackenberg stand es 3:3. In den Doppeln setzten sich Sapper/Kustermann und A. Hackenberg/A. Viola ebenfalls im Tiebreak durch. Ein deutlicher 8:1 Erfolg gelang der 2. Damenmannschaft gegen den TSV Buttenwiesen. Für Zus waren Birkholz, Meitinger, Mösch, Neubauer und Schaller erfolgreich.

In der Südliga 1 gelang dem Herren 40 Team ein knapper 5:4-Erfolg gegen den BC Schretzheim. Da mit Sven Illgner (wechselte nach Dinkelscherben zurück), Krasimir Krastev und Martin Band (beide verletzt) drei Spitzenspieler für die komplette Saison 2023 ausfallen, war nicht klar, wohin die Reise gehen wird. Um so wichtiger war dieser Auftakterfolg. Markus Enzler, Ole Cordes und Karl Pöhlmann zum 3:3 sowie Forster/Pöhlmann und Daul/Cordes sicherten den knappen Erfolg.

Ebenfalls mit 5:4 gewann die 1. Herrenmannschaft beim wieder erstarkten TC Neusäß in der Südliga 2. Nach den vier Einzelsiegen von T. Wurm, M. Mösch, F. Meitinger und C. Hirle führten die Zuser scheinbar sicher mit 4:2. Nachdem allerdings überraschend das Zweier- und Dreierdoppel verloren wurde musste das Spitzendoppel die Entscheidung bringen. Hier setzten sich dann Wurm/Mösch nach einem 1:4-Satzrückstand letztlich doch mit 6:4 und 6:1 durch und holten die ersten Punkte.

Eine unglückliche 4:5-Heimniederlage musste die 2. Herrenmannschaft gegen den TSV Balzhausen hinnehmen. In dieser „Hammergruppe“ hat die „Zweite“ ausschließlich erste Mannschaften Gegner. Die Punkte von Yildiz, Kuchenbaur und Greif und Kuchenbaur/Greif reichten nicht.

Von den sieben gemeldeten Jugendmannschaften hatten sechs ihren Punktspielauftakt. In der Südliga 3 gelang den Junioren 18 ein 4:2-Auswärtserfolg beim RSV Finningen/Neu-Ulm. Marlon Polte, Philipp Schafhauser sowie Polte/Schafhauser und Kovba/Auras holten die Punkte.

Die Junioren 15 gewannen in der Südliga 4 klar mit 6:0 gegen den TC Illertissen. Kovba, Auras, Ott und Equizabal sowie Kovba/Equizabal und Auras/Ott punkteten. Die Juniorinnen 18 holten ein 3:3 beim TSV Burgau. Linda Meitinger und Anneke Steenbeeke sowie Meitinger/Wörle holten die Punkte. Ein 4:2-Auswärtserfolg beim BSC Unterglauheim gelang den Mädchen 15 in der Südliga 2. Martha Hartmann und Sophia Pöhlmann sowie Sophia Pöhlmann/Gsell und Julia Pöhlmann/Martha Hartmann gewannen ihre Spiele teilweise äußerst knapp. Ein 3:3 gelang den Bambini 12 in der Südliga 4 gegen den TC Altenstadt/Iller. Den Grundstein für den Punktgewinn legten Antonia Gsell und Luca Kraus. Sophie Helmschrott/Luca Krause sicherten das Unentschieden. Eine 2:4-Heimniederlage musste das Midcourt U10 Team gegen die TeG Rotthal hinnehmen. Nur Sissi Helmschrott und Maxi Weinmann/Moritz Baur konnten punkten. (ew-)