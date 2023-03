Ärger um Langweider Nachwuchstalent

Plus Warum der Zweitbundesligist TTC Langweid in den beiden Heimspielen gegen die Spitzenteams ohne seine Nummer drei auskommen muss. Jugendnationalspielerin Melanie Merk wechselt zur Konkurrenz.

Nach dem 6:3-Sieg im Bayernderby der 2. Damen-Tischtennis-Bundesliga gegen den bis dato Tabellenvierten Fürstenfeldbruck sind am Wochenende zwei Spitzenteams der Liga zu Gast beim TTC Langweid: am Samstag um 17 Uhr der Tabellendritte MTV Tostedt (Niedersachsen) und am Sonntag um 11 Uhr der Tabellenzweite TTK Anröchte (Nordrhein-Westfalen).

Teammanagerin und Coach Cennet Durgun muss allerdings in beiden Spielen auf den Einsatz von Melanie Merk verzichten. Die Jugendnationalspielerin muss einer Berufung durch den Deutschen Tischtennis-Bund zu einem internationalen Turnier nachkommen. Dem Wunsch des TTC Langweid nach einer Verlegung der Spiele wurde nicht entsprochen. Dem MTV Tostedt steht die Nummer zwei, die Jugendnationalspielerin Mia Griesel aus dem gleichen Grund nicht zur Verfügung. Die Niedersachsen können Ausfälle von Spielerinnen aber leichter verkraften, als dies Langweid möglich ist, zeigen Saison-Spielbilanzen.

Chelsea Edghill für Guyana im Einsatz

Wer neben den Stammspielerinnen Ganna Farladanska, Dana Styhar undVitalija Venckute als Vierte spielen wird, wird Coach Cennet Durgun kurzfristig entscheiden. Chelsea Edghill, Nationalspielerin von Guyana, war vom ihrem Verband zu internationalen Meisterschaften für zwei Wochen zu Meisterschaften und Turnieren in die Heimat zurückbeordert. Sie kommt erst am Samstag frühmorgens wieder in München an. Chelsea Edghill ist im Auftrag ihres Verbandes zur sportlichen Weiterentwicklung im Trainingszentrum Bad Aibling und hat durch den Verband die Möglichkeit in Langweid Praxis zu sammeln. Sie musste ihrem „Arbeitgeber“ mit der vorübergehenden Rückkehr Folge leisten.

Bei der Absprache war nicht bekannt, dass Melanie Merk an diesem Wochenende ebenfalls ausfallen würde. „Ob Chelsea spielen kann und das Spielen nach der Reisestrapaze Sinn macht, werden wir kurzfristig entscheiden“, so Cennet Durgun. Eventuell muss die Teammanagerin dann, wie schon in der Vorrunde durchgehend, selbst in den sauren Apfel beißen und zum Schläger greifen.

In der kommenden Saison wird man auf jeden Fall ohne Melanie merk auskommen müssen. Die 16-Jährige wechselt zum Bundelsligisten TSV Schwabhausen. Für Langweids Vorsitzenden Alfons Biller eine voreilige, ungeduldige Entscheidung. „Nachdem es noch offen ist, ob wir künftig in der 2. oder 3. Liga spielen, wollte sie in Absprache mit ihren Eltern und ihrem Trainer und Manager Roman Rosenberg wohl auf Nummer sicher gehen, mindestens in der zweiten Liga zu spielen“, so Biller. Schwabhausens zweite Mannschaft steigt nämlich in die 2. Liga auf.

Der TTC Langweid braucht mindestens noch einen Sieg, um den Klassenerhalt zu schaffen. Große Hoffungen setzt man dabei auf das Spiel am Sonntag gegen Anröchte. Nach dem die Zuschauer vom starken Auftritt gegen Fürstenfeldbruck begeistert waren, will sich das Langweider Team mit lautstarker Unterstützung von den Rängen auch gegen die Favoriten gut zur Wehr setzen. (mit jug)