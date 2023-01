Triathleten stürzen sich wieder in den Rothsee

Der Nullinger-Volkstriathlon in Zusmarshausen hat sich etabliert und findet zum sechsten Mal statt. In diesem Jahr wird sogar ein weiterer Wettkampf hinzugefügt.

Die Vorbereitungen für den 6. Zusser Nullinger Schwarzbräu Triathlon sind wieder im vollen Gange. Mittlerweile hat sich die Sportveranstaltung des TSV Zusmarshausen im Teamkalender des Marktes Zusmarshausen voll etabliert. Der Wettkampf startet in diesem Jahr Sonntag, 02. Juli am Rothseegelände.

Die Distanzen des Wettbewerbes sind wie in den Jahren zuvor gleichgeblieben, 500 m schwimmen, 21 km Radfahren auf der gesperrten Gemeindestraße Richtung Horgau und abschließend 5 km Laufen um den Rothsee.

Zusätzliches Rennen der Landesliga

Den Einzelstart um 9.30 Uhr gibt der Schirmherr, erster Bürgermeister Bernhard Uhl frei, danach erfolgt um 11.30 Uhr das Staffelrennen über die gleichen Distanzen. Der 6. Zusser Volkstriathlon ist vom Bayerischen Triathlon-Verband offiziell genehmigt und somit fester Bestandteil im Terminkalender der Sportler und Sportlerinnen weit über Zusmarshausen hinaus. Im Jahr 2022 waren knapp 300 Triathleten und Triathletinnen aus dem gesamten bayerischen Raum aller Altersklassen mit dabei. Neu in diesem Jahr ist, dass das Zusser Orga-Team vom bayrischen Triathlon-Verband aufgrund der jahrelangen guten Organisation ein Ligarennen zugeteilt bekam. Im Rahmen der Bayernliga-Wertung starten Frauen und Männer in eigenen Wertungsklassen, in der Landesliga Süd sind nur Männerteams dabei. Bei diesen eigenen Rennen sind hochkarätige besetzte Mannschaften aus dem gesamten bayerischen Verbreitungsgebiet dabei. Der Start der Teammannschaften erfolgt vorab des Zusser Volkstriathlons.

Die Anmeldung ist ab sofort geöffnet. Alle Teilnehmer/innen erhalten mit ihrer Anmeldung ein hochwertiges Funktionsshirt. Bei der Voranmeldung bis 30. April sind für alle die Startgebühren noch ermäßigt. (ks-)

Alle entsprechenden Infos, Details zur Anmeldung und dem Wettkampf stehen unter: www.triathlon-zusmarshausen.de