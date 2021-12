TSV Fischach muss sich einen Trainer suchen

Plus Warum Dominik Bröll beim Süd-Kreisklassisten nach vier Jahren Schluss macht

Fußball-Kreisligist TSV Fischach muss sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen. Nach vier Jahren bricht Dominik Bröll seine Zelte in den Stauden ab. Der 35-Jährige hatte den TSV vor der Saison 2018/19 als Spielertrainer übernommen und auf Anhieb von der A-Klasse in die Kreisklasse geführt. 30 Tore hat er als Torschützenkönig der A-Klasse Süd zu diesem Erfolg beigetragen.