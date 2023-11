Volleyball

16.11.2023

FC Langweid zeigt Kampfgeist

Plus Nach 1:3-Niederlage gegen den MTV Ingolstadt gelingt den Landesliga-Frauen des FC Langweid ein 3:2-Sieg gegen Aufsteiger Weitnau.

Bereits der dritte Spieltag der Saison stand für die Volleyball-Frauen des FC Langweid in der Landesliga an. Gegen Marktoffingen 2 konnte im Oktober ein souveräner Sieg eingefahren werden. Am letzten Spieltag beim TB München II mussten sich die Langweiderinnen mit 1:3 trotz großer Fangemeinde geschlagen geben. Die Mannschaft um Michael Thienel setze sich nun das Ziel am Heimspieltag zwei Siege einzufahren.

Nicht mit von der Partie waren Anita Klostermeir, Amelie Maurer und Lisa Lechner. Dafür konnte der Trainer zu Saisonbeginn zwei Neuzugänge verzeichnen. Melissa Seidl wechselte vom benachbarten FC Affing, um Landesligaluft zu schnuppern. Des weitern schloss sich Lidiia Wagner als erfahrene Spielerin aus der Ukraine dem Team an.

