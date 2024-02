SC Altenmünster steht mit einem Bein in der Bezirksliga

Die Volleyball-Frauen des SC Altenmünster sonnen sich an der Tabellenspitze.

Die Volleyballfrauen des SC Altenmünster räumten zuletzt kräftig ab. Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft holten jeweils zwei Siege.

Der SC Altenmünster 1 war zu Gast beim VSC Donauwörth 2, zugegen waren außerdem die SF Gosheim. Im ersten Spiel des Tages schlugen die Gastgeberinnen Gosheim 3:1 (25:19, 25:18, 8:25, 25:23).

Dann waren die Altenmünsterinnen an der Reihe. Nach einer kurzen Orientierungsphase gegen Donauwörth fand man ins Spiel und dominierte. Eine starke Teamleistung zog sich durch den ganzen Tag. Es wurden viele Bälle gerettet und gemeinsam zu Punkten verwandelt. Starke Angriffe ließen den Gegnern nur wenig Chancen und auch auf Gegendruck der Mannschaften reagierten die Spielerinnen mit Selbstvertrauen und noch mehr Gegendruck. So besiegte der SC Altenmünster sowohl Donauwörth mit 3:0 (25:20, 25:22, 29:27) als auch Gosheim mit 3:1 (25:17, 25:11, 22:25, 25:20) und darf sich aktuell als Spitzenreiter der Bezirksklasse Nord mit Chance auf den Aufstieg in die Bezirksliga bezeichnen.

Der nächste Spieltag wird entscheiden, ob der SC Altenmünster direkt aufsteigt oder in der Relegation um den Aufstieg kämpft. Diese findet am 9. März um 14.30 Uhr in Altenmünster statt.

Der SCA 2 gewann gegen den SVS Türkheim II und auch gegen den VfL Großkötz 2 3:0 und steht somit auf dem dritten Platz der Kreisklasse West. (fp-)

SC Altenmünster: Klaiber, Küffner, Mengele, Panknin, Schmid, Seeger, Streit, Wiedemann.