Acht Wohnungen auf nur einem Grundstück am Herrgottsberg sind zu viel

Plus Der westliche Teil in Leitershofen ist geprägt von villenartigen Häusern auf großen Grundstücken. Zwei Wohnblöcke mit acht Einheiten passen da laut Stadtrat nicht rein.

Wenn es von dem beliebten Brettspiel "Monopoly" eine Edition für Stadtbergen geben würde, dürfte die Straßenaufteilung schnell geklärt sein. Der "Herrgottsberg" in Leitershofen wäre sicherlich ein heißer Kandidat für die Schlossallee oder Parkstraße. Der einzige Unterschied: Bei Monopoly dürfen dort sogar Hotels gebaut werden, in Stadtbergen jedoch wäre dies undenkbar. Welch ein privilegiertes Wohngebiet das Gebiet im Westen des Stadtteils ist, wurde bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats im Bürgersaal deutlich. Dort stand die Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung des Bebauungsplans "L 71" auf der Tagesordnung.