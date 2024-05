Ärztin spricht über neues Verfahren bei Prostata-Problemen

Eine vergrößerte Prostata stellt viele Männer vor Probleme. Dr. Hildegard Kempter spricht bei der ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen über ein neues Verfahren.

Rund vier Millionen Männer haben in Deutschland Probleme beim Wasserlassen. In vielen Fällen liegt das an einer gutartig vergrößerten Prostata. Manchmal muss, auch wenn kein Krebs dahintersteckt, operiert werden. Am Uniklinikum ist die Oberärztin an der Klinik für Urologie, Dr. Hildegard Kempter, auf ein neues OP-Verfahren spezialisiert. Es steht seit einem Jahr zur Verfügung. Über dieses Verfahren spricht sie in der Ärztlichen Vortragsreihe.

Wann ist eine Operation nötig?

Die Prostata ist eine normalerweise kastaniengroße Drüse an der Stelle, an der die Harnröhre von der Blase ausgeht, und umschließt Harn- und Samenleiter. Diese Drüse kann nach den Worten von Kempter wachsen, auch nach innen, und das führt dazu, dass sie auf die Harnröhre drückt und den Urinfluss behindert. Die Folge sind verminderter Harnabfluss, häufigerer Harndrang, und im Extremfall geht Wasserlassen überhaupt nicht mehr (medizinisch „Harnverhalt“), was dann auf jeden Fall eine Operation nötig macht.

Die Deutsche Krebsgesellschaft empfiehlt diese Vorsorge 1 / 2 Zurück Vorwärts Frauen Ab dem Alter von 20 Jahren: Untersuchung des Muttermundes, Abstrich des Muttermundes und Gebärmutterhalses sowie eine Tastuntersuchung. Ab 30: Fragen rund um Veränderungen der Brust mit Abtasten. Ab 35: Früherkennung Hautkrebs, Untersuchung wegen Gebärmutterhalskrebs und Einladung Mammografie-Screening. Ab 50: Früherkennung Darmkrebs. Ab 55: Erweiterte Untersuchung Darmkrebs.

Männer Ab 35: Früherkennung Hautkrebs. Ab 45: Abtasten der Geschlechtsorgane, Untersuchung Prostata, Lymphknoten. Ab 50: Früherkennung Darmkrebs. Ab 55: Erweiterte Untersuchung Darmkrebs.



Viele vor allem ältere Männer kennen das Nachtröpfeln beim Toilettengang und nächtlichen Harndrang. Die Belastung wird individuell unterschiedlich schwer empfunden. Laut Kempter können anfangs häufig Medikamente Abhilfe oder zumindest Erleichterung schaffen. Mitunter ist aber eine Operation ratsam oder sogar unausweichlich. Es kann eine offene OP mit Bauchschnitt nötig werden. Meist wurde aber bisher schon minimal-invasiv unter Einsatz einer elektrischen Schlinge operiert, bekannt als Abhobeln der Prostata.

Vortrag in Stadtbergen am Montag, 13. Mai

Schonender ist das nun in Augsburg eingeführte Verfahren, das als Holmium-Laser-Enukleation bezeichnet wird. Es ist nach Aussage von Kempter eine etablierte Methode, aber die nötigen Instrumente waren bisher in Augsburg noch nicht verfügbar. Mit Hilfe einer Laserfaser wird das störende Prostatagewebe endoskopisch- minimalinvasiv ausgeschält, zerkleinert und abgesaugt und so der Urinfluss verbessert. Die Verwendung eines Lasers führt zu einer geringeren Blutung. Damit muss nicht so lange ein Katheter zum Blasenspülen getragen werden. Der Heilungsprozess geht schneller vonstatten, und der Patient wird früher wieder mobil. Kempter wird sich auch damit befassen, in welchen Fällen bevorzugt auf die neue Lasermethode zurückgegriffen wird. Fragen aus dem Publikum dazu sind möglich.

Der Vortrag „Holmium-Laser-Enukleation (HoLEP) der Prostata: ein minimal-invasives OP-Verfahren bei gutartiger Prostata-Vergrößerung“ findet am Montag, 13. Mai, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Der Eintritt kostet fünf Euro.