Stadtbergen

vor 32 Min.

Arztvortrag in Stadtbergen: Künstliche Intelligenz in der Medizin

Wie immer bei der Digitalisierung ist auch beim Thema künstliche Intelligenz in der Medizin der Datenschutz ein wichtiges Thema.

Plus Bei der Vortragsreihe im Bürgersaal Stadtbergen geht es um die Chancen und Probleme bei der Digitalisierung in der Medizin. Der Arzt hofft auf rege Diskussion.

Von Andreas Alt

Im Uniklinikum gibt es seit Kurzem ein Institut für Digitale Medizin. So sollen sämtliche Kliniken durch Verarbeitung großer Datenmengen und die Anwendung künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Der Direktor des Instituts, Prof. Dr. Ralf Huss, stellt seine Einrichtung in der Ärztlichen Vortragsreihe erstmals einem breiten Publikum vor und hofft auf eine Diskussion über Vor- und Nachteile der Digitalisierung in der Medizin.

