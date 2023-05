Autofahrer rast in Stadtbergen auf Fußgänger zu

Ein 55-Jähriger steuert sein Auto in Richtung eines ihm bekannten 23-Jährigen. Der kann sich nur noch durch einen Sprung zur Seite retten. Die Polizei ermittelt.

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist es bereits am Sonntag in Stadtbergen gekommen. Wie die Polizei berichtet, steuerte ein 55-Jähriger sein Auto in die Richtung eines 23-Jährigen. Die beiden kannten sich offenbar.

Polizei sucht nach Zeugen

Gegen 17 Uhr befuhr der Fordfahrer mit seinem Auto die Bauernstraße stadtauswärts. Auf Höhe einer Bank lenkte der 55-Jährige seinen Wagen - trotz Gegenverkehr - in Richtung des ihm bekannten 23-Jährigen, der sich auf dem gegenüberliegenden Gehweg befand. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sich der junge Mann in Sicherheit bringen, berichtet die Polizei. Der Gegenverkehr musste aufgrund des Fahrmanövers schlagartig abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 55-Jährigen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder aufgrund des Vorfalls stark abbremsen musste, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (kinp)