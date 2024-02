"Buch in Stadtbergen" schließt nach fast 14 Jahren

2010 eröffnete Heiner Schmitt seine Buchhandlung in Stadtbergen. Nun, fast 14 Jahre später, muss er sie schweren Herzens schließen.

Die Buchhandlung "Buch in Stadtbergen", die sich selbst eigenwillig "BUCH in STAdtBergEN" schreibt, hat zum 31. Januar ihre Türen für immer geschlossen. Diese Entscheidung gaben die Eigentümer im November 2023 auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Grund dafür sei hauptsächlich die schlechte wirtschaftliche Situation, sagt Inhaber Heiner Schmitt gegenüber unserer Redaktion.

Die früheren Kunden und Kundinnen äußern ihre Trauer um die Schließung auf der Social Media Seite der Buchhandlung. "Das macht mich echt traurig … ich werde euren sympathischen Laden wirklich vermissen …", schreibt ein Kommentator. "Man kann nicht oft genug (...) Danke für die jahrelange Betreuung (...) sagen", schreibt ein anderer. Zum Ausstand erschienen die Menschen aus Stadtbergen zahlreich, um sich persönlich von der Familie und ihrem geliebten Buchladen zu verabschieden.

Seit 2010 gibt es "BUCH in STAdtBergEN "

Seit 2010 gibt es den Buchladen in Stadtbergen, betrieben von der Familie Schmitt. "Für eure Treue und Unterstützung, durch die wir eine Zeit lang unseren Traum leben konnte, können wir euch nicht genug danken", verabschieden sie sich in einem Facebook-Post. Damit schließt die einzige Buchhandlung in Stadtbergen. Ebenfalls im vorigen Monat hatte die einzige Buchhandlung im benachbarten Diedorf, die Buchecke, geschlossen. Grund dafür war, dass keine Nachfolger für die Geschäftsübernahme gefunden werden konnten, nachdem eine der Eigentümerinnen in den Ruhestand gegangen war.

