Bürgermeister setzt zum Start ins neue Jahr auf künstliche Intelligenz

Plus Bei seiner ersten großen Rede im neuen Jahr spielt KI eine Rolle. Darauf verlassen will sich Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz aber nicht. Er gibt einen Ausblick auf anstehende Projekte.

Die einem nehmen sich zu Beginn eines neuen Jahres vor, ein wenig abzuspecken. Andere möchten mit dem Rauchen aufhören. Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz ( CSU) hat für seine Stadt einen anderen Neujahrsvorsatz. Er wünsche sich mit Blick auf die vielen anstehenden Projekte in Stadtbergen „Mut zum Handeln“, sagte Metz beim Neujahrsempfang im Bürgersaal. Zu Beginn seiner ersten großen Rede im neuen Jahr holte er sich aber etwas Unterstützung.

Die ersten Sätze seiner Ansprache stammten nämlich von einer künstlichen Intelligenz (KI). Und die schien ziemlich überzeugend. So dürfte im voll besetzten Bürgersaal zunächst kaum einem aufgefallen sein, dass die Zuhörenden eine KI vor Medienüberflutung warnte, „die dazu verführt, alles zu glauben und aus Bequemlichkeit und Gedankenlosigkeit geistig abzuschalten.“ Im weiteren Verlauf seiner Rede stellte Metz aber schnell klar, dass er seinen eigenen Verstand zum Ausblick auf das neue Jahr nutzen wolle. So gab er einen Überblick über die größten Baustellen Stadtbergens.