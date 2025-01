Das kannst Du auch. Mach Kunst!

Das Kulturjahr 2025 startet in Stadtbergen mit der Ausstellung „Komm ins Unmögliche“. Zu sehen ist ab 17. Januar im Rathausfoyer die Kunst von Stadtbergens Künstlerin Cornelia Benesch. Sie beschäftigt sich mit Lücken im Kunstschaffen, der Produktion von Kunst, ihrer Darbietung und ihrer Rezeption, also der Wahrnehmung von Kunst. Sie reflektiert die Tabus und die Abgrenzungsstrategien innerhalb der Kunst. Benesch stellt sich auf die Seite jener Menschen, die das Kunstschaffen unter dem Motto „Das kann ich auch“ betrachten. Und sagt: „Ja, das kannst Du auch. Jetzt sofort. Komm ins Unmögliche und mach Kunst.“ Benesch ist zutiefst davon überzeugt, dass Kunst zu schaffen, sich über Kunst mitzuteilen allen Menschen seit jeher gegeben ist. Die Künstlerin freut sich auf mutige, offene und neugierige „Das-kann-ich-auch-Akteurinnen und -Akteure“. Zudem setzt sich Cornelia Benesch mit den Thema Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunst auseinander und fragt: „Muss Kunst stets Neues erschaffen?“ Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 17. Januar, um 19.30 Uhr statt. Danach ist die Kunst von Cornelia Benesch noch bis Samstag, 8. März, zu den Öffnungszeiten des Rathauses Stadtbergen (Oberer Stadtweg 2) zu sehen. (AZ)

