Das plant der Seniorenbeirat Stadtbergen 2025

Der Seniorenbeirat Stadtbergen plant auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen für alle, die Lust auf eine schöne Zeit und Kontakt zu Gleichaltrigen haben. Ob Sport, Musik, Handarbeit oder einfach ein nettes Gespräch, es ist für alle etwas dabei. Für diejenigen, die gerne draußen aktiv sind, gibt es eine beträchtliche Auswahl an Wanderungen. Es geht etwa über die Breitachklamm, zum Kloster Andechs oder zur Burg Trausnitz in Landshut. Der Anmeldeschluss ist immer Donnerstag um 18 Uhr vor dem jeweiligen Wandertermin, welcher einmal pro Monat stattfindet.

Wer lieber Sport im Inneren macht, kann in der Sporthalle Stadtbergen das Tanzbein schwingen. Dabei muss sich keine Sorgen gemacht werden, wie gut man ist, der Fokus liegt darauf, sich gemeinsam zur Musik zu bewegen und Spaß zu haben. Außerdem wird jeder Tanz vorher erklärt und angeleitet. Die Veranstaltungen finden alle zwei Wochen ab 14.30 Uhr in der Sporthalle Stadtbergen statt, die nächsten Termine sind bei den „Internationalen Tänzen“ am 21. Januar und bei „Line Dance“ am 28. Januar.

Nicht nur körperliche, auch geistige Fitness müssen trainiert werden

Wer dagegen die Musik am liebsten ohne Tanz genießt, kann sich zum gemeinsamen Singen von Liedern aus fünf Jahrzehnten und zahlreichen Genres treffen. Die Veranstaltung „Oldies but Goodies“ findet jeweils einmal im Monat montags ab 18.30 Uhr im Generationstreff Stadtbergen statt. Am 10. Februar findet das nächste Treffen statt. Das „Gemeinsame Singen für die ältere Generation“ findet alle 14 Tage am Freitag ab 15 Uhr statt, der nächste Termin ist am 17. Januar im Generationentreff Stadtbergen.

Nicht nur körperlich fordernde Aktivitäten sind im Angebot, es kann auch an der geistigen Fitness gearbeitet werden, indem man sich wahlweise am „Treffpunkt Englischkonversation“ beteiligt. Auch dafür muss man kein Profi sein, alle sind willkommen, um gemeinsam den eigenen Horizont zu erweitern und interessante Gespräche zu führen. Die Anfänger treffen sich jeweils mittwochs um 14.30 Uhr und die Fortgeschrittenen 15.45 Uhr im Generationstreff Stadtbergen.

„Computer-Senioren“ helfen bei Problemen rund ums Smartphone und co.

Die „Computer-Senioren“ helfen bei Problemen rund um den PC oder das Smartphone und laden alle Interessierten ein, sich an eine gemeinsame Problemlösung zu wagen. Alle 14 Tage treffen sie sich mittwochs von 10 bis 11.30 Uhr im Vereinsraum der Sporthalle Stadtbergen. Der nächste Termin ist der 29. Januar. Wenn es ruhiger zugehen soll, kann man sich zum gemeinsamen Stricken und Häkeln beim Handarbeitsnachmittag zusammensetzen. Alle 14 Tage treffen sich die Teilnehmerinnen dienstags ab 14.30 Uhr. Am 21. Januar ist der nächste Termin.

Alternativ bietet sich der „Gesellschaftsnachmittag mit Spielen, guter Musik aus der Jugendzeit und gemütlichem Beisammensein“ an, welcher ebenfalls alle 14 Tage stattfindet. Jeden zweiten Freitag trifft man sich um 15 Uhr im Generationstreff. Der nächste Termin wäre der 24. Januar. Für alle Kinofreunde empfiehlt sich der „FilmClub der Friedenskirche Stadtbergen“. Bei Kaffee und Kuchen schaut man sich gemeinsam Filme an und unterhält sich anschließend darüber. Die Filme werden von den Teilnehmenden selbst ausgewählt. Jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat trifft man sich von 14 bis 17 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Friedenskirche. Das nächste Treffen findet am 23. Januar statt.

Nähere Infos und weitere Termine gibt es im Veranstaltungskalender auf www.stadtbergen.de.