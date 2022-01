Stadtbergen

vor 4 Min.

Der Jubilar aus Leitershofen kommt immer mit dem Fahrrad

Plus Paul Reisbacher, Urgestein der Grünen in Stadtbergen, feiert seinen 80. Geburtstag. Einst war er der Einzelkämpfer für grüne Ideen in Stadtbergen.

Von Ingrid Strohmayr

Paul Reisbacher aus Leitershofen hat einen Wunsch: möglichst lange aktiv bleiben. Der Grandseigneur der Grünen im Stadtrat von Stadtbergen hat seinen 80. Geburtstag gefeiert und hat den großen Wunsch, dass die Erschwernisse durch Corona für alle nun endlich ein Ende finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen