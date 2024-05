Damen sind im Vorstand des TSV Deuringen in der Überzahl

Der Deuringer Sportverein verabschiedet viele langjährig Aktive. Ausgebaut werden soll der Fitness- und Seniorensport, ebenso wie der Bereich Tischtennis.

Mit Annemarie Großmann und Caroline Pontow rücken zwei Damen in die Vorstandschaft nach. Damit sind die weiblich Aktiven beim TSV Deuringen deutlich in der Überzahl. Verabschiedet aus dem Vorstand wurden Julia May die seit 2019 Schriftführerin war, außerdem Thomas Mayr, einer der langjährigsten Aktiven im Verein. Mayr war seit 1993 in verschiedensten Funktionen tätig und bei zahlreichen Aufführungen als Aktiver, Übungsleiter, Organisator und Motivator im Einsatz. Lange Jahre hat er die Jugend motiviert, als Turner ihren Sport auszuüben, was er selbst mit Leidenschaft bis zum Schluss seiner aktiven Laufbahn tat.

Nach 40 Jahren wurde auch Marianne Kraus verabschiedet. Auch sie ist eine, die seit Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen im TSV Deuringen tätig war. Nicht nur in der Tennisabteilung mischte sie seit 1969 mit, auch in der Fitness -und Präventionsgymnastik hat sie unzählige Stunden im Verein verbracht und ganze Generationen der TSV Sportler begleitet. Ebenfalls verabschiedet wurde Ann-Christin Angerer. „Kiki“ Angerer war seit Jahren das Herz des Vereins im Büro. Nachfolgerin wird Miriam Gruber, die über ihre familiären Wurzeln seit frühester Kindheit im Verein beheimatet ist.

Einige Sportangebote werden erweitert

Mit einem bayerischen Meister und einem Vizemeister im Turnen beim Turnfest in Regenburg und diversen Siegen und guten Platzierungen bei verschiedenen Wettkämpfen im Gau und Landkreis wurde die Trainingsarbeit belohnt. Im Mannschaftssport Tennis bietet der Verein zwei Meistermannschaften und eine große Anzahl an erfolgreichen Aktiven im Wettkampfbereich, die auch nach dem Corona-Hoch stabil geblieben ist. Im Kinderbereich bei Ballett und RSG sowie beim Kinderturnen sind die Kurse inzwischen ausgebucht. In den Bereichen Fitness und Seniorensport oder auch beim Tischtennis will der Verein sein Angebot erweitern.

Für die Unterstützung beim fortgeschrittenen Ausbau der Sporthalle um einen Geräteraum bedankte sich der erste Vorsitzende Dr. Bernd Hochberger bei Bürgermeister Paul Metz. Auf die Unterstützung der Stadt könne sich der Verein auch weiterhin verlassen, wie Metz in seiner Gastrede bestätigte. Man sehe die Arbeit des Vereins auch als Motivation für andere Institutionen und Bürger.

Ehrung und Ergebnis der Vorstandswahl

Für ihre langjährige Mitgliedschaft im TSV Deuringen wurden geehrt: Margarete Mordstein für 75 Jahre, Walli Behringer für 70 Jahre sowie Dagmar Frühholz und Albrecht Markus für 50 Jahre. In den neuen Vorstand gewählt wurden: Bernd Hochberger (1. Vorsitzender), Ulrike Frommelt (2. Vorsitzende), Annemarie Großmann (3. Vorsitzende), Dina Mayr (1. Kassierin), Franziska Bühler (1. Wirtschaftsvorständin), Carolin Pontow (Schriftführerin), Verena Lehnert (Oberturnwartin), Stefan Kraus (Abteilungsleitung Tennis) und Lara Winkler (Jugendleitung). (AZ)