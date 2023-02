Stadtbergen

18:15 Uhr

Die Zufahrt zum Waldhotel in Stadtbergen wird wieder frei

Plus Damit die Feuerwehr Deuringen das Waldhotel schnell genug erreichen kann, muss die gesperrte Zufahrt wieder geöffnet werden. Dies ist aber nicht die einzige Änderung.

Von Matthias Schalla

Am Waldhotel in Stadtbergen wird schon in Kürze schweres Gerät anrücken. Nach der Beinahe-Katastrophe, bei der im Dezember um Haaresbreite zahlreiche Bewohner einer Kohlenmonoxid-Vergiftung zum Opfer gefallen wäre, stand die Nutzung des ehemaligen Ziegelstadels auf dem Prüfstand. Nun haben Landratsamt und Stadt nach einer Brandschutzbegehung vor wenigen Tagen reagiert. Zwar steht das Ergebnis des Gutachtens noch aus. Der Leiter des Ordnungsamts, Markus Voh, kündigt auf Nachfrage unserer Zeitung aber die ersten Maßnahmen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

