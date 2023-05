Ein tänzerischer Reigen mit dem Symphonieorchester Stadtbergen

Das Symphonieorchester Stadtbergen spielt im Bürgersaal Werke großer internationaler Komponisten ein, deren Musik mal zum Träumen, mal zum Tanzen animiert.

Wenn viele Stadtberger Bürgerinnen und Bürger den Besuch eines Konzerts der heimischen Symphoniker dem Stadtfest vorziehen, dann soll sich ihre Entscheidung auch lohnen. Und in der Tat erlebten sie ein großartiges Orchester, das unter dem Leitthema "Tanz" bekannte Werke berühmter Komponisten im Repertoire hatte.

Mit kräftigen Akkorden setzte das Orchester beim tänzerischen Marsch von Georges Bizet ein. Soloklarinette (Christiane Liehr) und Oboe (Matthias Stender) waren im Zwiegespräch vereint. Filigrane Melodien mit gezupften Akkorden ließen in Evard Griegs "Anitras Tanz" Assoziationen zur norwegischen Landschaft aufkommen. Nicht nur hier, sondern grundsätzlich verfügt das Orchester über einen abgerundeten, vollendeten Klang. Gestaltungskraft, Nuancierung, große Spielfreude und spielerischer Esprit zeichnen die Musiker aus.

Mystische Elemente mit Oboe und Klarinette in Stadtbergen

Dirigentin Irene Anda leitete mit musikalischer Kompetenz und emotionaler Energie. Moderator Norbert Schwarzer führte geschickt und humorvoll unterlegte interessante Details in die jeweiligen Kompositionen ein. So auch beim "Stundentanz" von Ponchielli, der sogar erfolgreich von Werbeagenturen vermarktet wird. Sicher ist das auch auf den bewegenden Walzertakt zurückzuführen. In einem rituellen Feuertanz wurde das Publikum in eine andalusische Nacht entführt, in welcher die mystischen Elemente durch Oboe und Klarinette hervorgehoben werden.

Der Tanzreigen ging nach der Pause mit Sergej Prokofjew und seinem "Tanz der Ritter" weiter. Dabei könne man sich, so Moderator Norbert Schwarzer, eigentlich keine Ritter in ihrer schweren Rüstung als Tänzer denken. Musikalisch aber setzte dies der "eigensinnige Geist" Prokofjew jedoch durch atonale, dann wieder sehr leise, aber auch bedrohlich kräftige Tonfolgen um. Eine sinnlich schwelgerische Tangoatmosphäre gelang dem Orchester mit dem bekannten "Blue Tango" von Leroy Anderson und im Zuschauerraum war deutlich das Mitschwingen bei diesen Rhythmen sichtbar.

Einen der Höhepunkte des Konzerts bildete der Cancan aus "Orpheus in der Unterwelt", in der die volle Klangkraft des Orchesters zum Tragen kam. Heiße lateinamerikanische Rhythmen von Arturo Márquez bildeten den Abschluss eines großartigen, musikalisch hervorragenden Konzerts, für das sich das Publikum im Stehen mit viel Beifall bedankte und dafür noch zwei Zugaben erhielt. (mima)

