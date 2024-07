Erfolgsgeschichten, die an der Mittelschule beginnen

Im festlich geschmückten Bürgersaal von Stadtbergen fand jetzt die feierliche Abschlussfeier der 9. Klassen der Parkschule Stadtbergen statt. Eltern, Lehrer und Freunde versammelten sich, um die Leistungen und den Schulabschluss der Schülerinnen und Schüler gebührend zu feiern. Auch Bürgermeister Paulus Metz und Vertreter des Elternbeirats nahmen an der Feier teil. Der Abend begann mit einer herzlichen Begrüßung durch den Klassleiter Stefan Goschenhofer, der auch durch das Programm führte.

Schulleiter Jürgen Brendel berichtete in seiner Rede von einer besonderen Erfolgsgeschichte: Eine Schülerin, die erst vor wenigen Jahren ohne jegliche Deutschkenntnisse an die Parkschule kam, hat sich so sehr verbessert, dass sie mittlerweile ein Medizinstudium aufgenommen hat. Diese Geschichte diente als Inspiration für die Absolventen und zeigte, dass mit harter Arbeit und Unterstützung alles möglich ist. Immerhin haben rund 87 Prozent der Prüflinge den Qualifizierenden Abschluss (QA) bestanden.

Von der Bildung hängt auch die Zukunft einer Stadt ab

Bürgermeister Paulus Metz würdigte in seiner Ansprache die Anstrengungen und Erfolge der Schüler und Schülerinnen und betonte die Wichtigkeit der Bildung für die Zukunft der Stadt. Im Anschluss folgte ein buntes Programm, das von den Schülern selbst gestaltet wurde. Musikalische Beiträge, darunter ein beeindruckendes Klaviersolo von Alaan Elias und ein mitreißender Auftritt der Arbeitsgemeinschaft Tanz, sorgten für eine ausgelassene Stimmung.

Ein besonderer Höhepunkt der Feier war die Ehrung der Jahrgangsbesten. Maryam Al-Amodi, Selina Uhl und Luca Post wurden für ihre herausragenden schulischen Leistungen mit einem Einkaufsgutschein und einer Urkunde ausgezeichnet. Die Klassenlehrer Stefan Goschenhofer (9a) und Sezgi Ay (9b) nutzten die Gelegenheit, um in kurzen Ansprachen persönliche Worte an die Jugendlichen zu richten und ihnen für die Zukunft alles Gute zu wünschen. Alle Prüflinge bedankten sich für die Anerkennung und das Geschenk des Elternbeirats der Parkschule. Jeder erhielt eine Powerbank, mit der Endgeräte wie Smartphones unterwegs aufgeladen werden können.

Nach dem offiziellen Teil der Feier hatten die Gäste die Gelegenheit, bei einem Buffet ins Gespräch zu kommen und die vergangenen Schuljahre Revue passieren zu lassen. Die Schüler nutzten die Gelegenheit, um Fotos zu machen und letzte Erinnerungen an ihre gemeinsame Schulzeit zu sammeln. Roswitha Kapfer