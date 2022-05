Fahrer flüchtet nach Unfall auf dem Obi-Parkplatz in Stadtbergen

Ein grauer Hyundai Tucson wird in Stadtbergen massiv an der linken hinteren Fahrzeugseite und an der Felge beschädigt. Der Verursacher ist flüchtig.

Passiert ist der Unfall bei Obi laut Polizei im Zeitraum am Wochenende zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 10.50 Uhr. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei in Augsburg-Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (thia)