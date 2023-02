Stadtbergen

Feuerwehr muss brennendes Plakat in Stadtbergen löschen

Ein Plakat ist in Stadtbergen an einem Laternenmast in der Hagenmähderstraße angezündet worden.

In der Hagenmähderstraße in Stadtbergen brennt am Dienstag ein Plakat an einem Laternenmast. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können.

Ein Plakat ist in Stadtbergen an einem Laternenmast in der Hagenmähderstraße angezündet worden. Das Feuer wurde am Dienstag gegen 13.15 Uhr der Polizei gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr musste ausrücken, um den Brand zu löschen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren zweistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei in Pfersee bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (thia)

