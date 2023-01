Stadtbergen

Feuerwehr Stadtbergen rettet Bewohner aus brennendem Haus

In der Schillerstraße in Stadtbergen brennt in einem Einfamilienhaus ein Zimmer. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlagen die Flammen bereits aus dem Fenster.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Stadtbergen konnte am Sonntagabend Schlimmeres verhindert werden. Gegen 17.45 Uhr ging der Alarm ein, dass es in einem Wohnhaus in der Schillerstraße brennen würde. Noch während der Fahrt zum Einsatzgebiet wurde bestätigt, dass es sich tatsächlich um einen Zimmerbrand handelt. Demnach würden bereits Flammen aus dem Fenster schlagen. Schon von Weitem war der Feuerschein sichtbar. Vor Ort erfuhren die 30 Feuerwehrler von Nachbarn, dass sich möglicherweise noch eine Person in dem Haus befinden könnte. Sofort verschaffte sich daraufhin ein Trupp mit vier Mann unter schwerem Atemschutz Zugang zum Inneren. Ein weiterer Trupp hielt sich draußen in Bereitschaft. Auch die Drehleiter wurde eingesetzt Gerade noch rechtzeitig entdeckten die Einsatzkräfte einen Bewohner im ersten Obergeschoss und retteten ihn ins Freie. Dort wurde er mit leichten Verletzungen dem Rettungsdienst übergeben. Vorsorglich wurden daraufhin auch die weiteren Räume durchsucht, weitere Personen waren jedoch nicht mehr in dem Haus. Gut eineinhalb Stunden dauerten die Löscharbeiten. Insgesamt waren 30 Kräfte mit zwei Fahrzeugen und der Drehleiter im Einsatz. Nachdem das Feuer erfolgreich bekämpft war, wurden die Räume mittels eines Überdrucklüfters entraucht und belüftet. Erst nach eineinhalb Stunden konnten die Brandbekämpfer wieder abrücken. Feierabend aber hatten die Kameraden noch lange nicht. Im Gerätehaus musste zunächst wieder die Einsatzbereitschaft hergestellt werden. Dafür mussten die Fahrzeuge nicht nur mit frischen Schläuchen bestückt und der Wassertank aufgefüllt werden, auch die Atemschutzgeräte galt es ganz genau zu überprüfen und auszutauschen. Lesen Sie dazu auch Zusmarshausen Wohnheim in Zusmarshausen wird wegen Schwelbrand evakuiert

