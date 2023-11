Stadtbergen

vor 32 Min.

Für Wassergymnastik ist er der „Kulttrainer“ im Landkreis

Wassergymnastik Wassergymnastik-Trainer Michael Wundenberg gibt seine letzte Übungsstunde in Stadtbergen. Ob Heike Weyer die Stunden wie gewohnt weiterführen kann, steht bis jetzt nicht fest.

Plus Michael Wundenberg hatte schon 16.000 Menschen in seinen Kursen. Jetzt muss das Urgestein aus dem Becken steigen – und 70 Senioren hoffen, dass es weitergeht.

Von Thomas Hack Artikel anhören Shape

Er hat mehr als 3000 Kindern eigenhändig das Schwimmen beigebracht, 16.000 Menschen mittels Wassergymnastik therapiert und zahllosen behinderten Menschen wie auch Geflüchteten zu einem völlig neuen Lebensgefühl verholfen: Michael Wundenberg. Das Fischacher Urgestein hat sich zudem fast ein halbes Jahrhundert lang um die Fitness und die Gesundheit der Senioren im Augsburger Landkreis gekümmert, so etwa in Diedorf, Fischach, Gersthofen wie auch im Stadtberger Hallenbad. Und das hat den dortigen Teilnehmern zufolge so manchen Arztbesuch erspart, ihnen ein längeres Leben geschenkt und nicht zuletzt zu vielen schönen neuen Freundschaften geführt hätte.

Doch Wundenberg beschränkte sich mit seinem außerordentlichen Engagement keineswegs nur auf Aktivitäten innerhalb des Hallenbades: Mehr als 20 Mal ist er mit seinen Übungsgruppen auch schon in ferne Länder gereist – wie nach Kroatien, Sri Lanka und Ägypten. „Er hat uns auch in der Corona-Zeit niemals im Stich gelassen“, erzählt Wassergymnastik-Teilnehmerin Erika Winkler, die seit nunmehr 22 Jahren von Neusäß aus zu Wundenbergs Kursen nach Stadtbergen fährt. Der Sportexperte selbst nimmt allerdings auch kein Blatt vor den Mund, was seine eigenwilligen Übungsmethoden anbelangt: „Meine Art des Trainings ist etwas anders als bei anderen Trainern. Aber Sie wollen ja auch Erfolg haben!“, lässt er augenzwinkernd gegenüber seinen dankbaren Wassersportlern verlauten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen