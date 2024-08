Gerüstet für den Notfall

Insgesamt 35 Jugendliche der drei Stadtberger Wehren nahmen an einer 24-stündigen Übung teil. Von der Einteilung der Trupps, einem Unterricht in Erster Hilfe, über das gemeinsame Essen, bis hin zum gemütlichen Beisammensein, um auch mal durchschnaufen zu können, war vieles geboten. Natürlich wurden auch einige Einsätze gemeinsam und vor allem erfolgreich durchgeführt. Von einer in Not geratenen Entenfamilie bis hin zum Unfall mit einem Traktor samt eingeklemmten Personen im Wald war alles dabei. Besonderes Highlight war eine große Brandeinsatzübung an der Bauhofhalle in Leitershofen. Zusätzlich zu den Einsätzen wurde von allen Teilnehmern die Stufe 1 der Jugendflamme der Deutschen Jugendfeuerwehr erfolgreich abgelegt. Ziel der Übung war, dass sich die Jugendlichen der drei Feuerwehren untereinander besser kennenlernen und auch lernen, miteinander zu arbeiten. Ganz nebenbei konnten alle Teilnehmenden einen Tag miterleben, wie er bei einer Berufsfeuerwehr stattfindet, so realitätsnah wie möglich.

