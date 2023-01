Stadtbergen

Große Sprünge sind in Stadtbergen bei dem Schuldenstand nicht drin

Plus Bis zum Jahr 2026 werden sich die Schulden in Stadtbergen voraussichtlich auf rund 27 Millionen Euro belaufen. Ausgegeben wurde in einigen Bereichen jedoch weniger als kalkuliert.

Große Sprünge wird sich Stadtbergen bei diesem Schuldenstand auch heuer nicht erlauben können. Werden die Kreditaufnahmen und Fehlbeträge der einzelnen Jahre addiert, ergibt sich bis zum Jahr 2026 eine Summe von rund 27 Millionen Euro. Kämmerer Manuel Eberhard präsentierte jetzt im Stadtrat das Zahlenwerk, das in einigen Punkten so manche Überraschung bot. Für Diskussionsbedarf sorgten dabei vor allem die Posten, die nach Ansicht einiger Stadträte "zu aufgeblasen" kalkuliert wurden. Und: In Stadtbergen kommen offenbar immer mehr Menschen auf den Hund.

