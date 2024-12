Gründe in Stadtbergen überraschten mit Lebkuchenherzen

Mit einer Aktion zum Tag der Menschenrechte überraschten die Stadtberger Grünen vor einigen Tagen ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mitglieder des grünen Ortsverbands, darunter die dritte Bürgermeisterin Martina Bauer, verteilten Glückwunschkarten und Lebkuchen-Menschlein an Passierende. Sinn der Aktion war, die Existenz der Menschenrechte und ihren erfreulich hohen Grad der Umsetzung in Deutschland ins Bewusstsein zu heben. Die meisten Passanten reagierten nach Angaben des Ortsverbands positiv überrascht. Fast niemand kannte diesen Tag.

„In Deutschland sind wir bei den Menschenrechten sehr weit. Wir haben allen Grund, dies zu feiern. Dass es in Deutschland zum Beispiel keine Willkürherrschaft oder staatliche Unterdrückung von Minderheiten gibt, ist keineswegs allen Menschen bewusst“, so die Ortssprecherin Henrike Paede. „Gleichwohl gibt es auch bei uns noch Umsetzungslücken, beispielsweise bei der Inklusion oder in Form von Benachteiligung von Frauen“. Der grüne Ortsverband hält es für wichtig, nicht nur kritikwürdigen, sondern auch positiven Zuständen Aufmerksamkeit zu verschaffen. (AZ)