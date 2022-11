Handtasche wird aus Gehhilfe gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Ein besonders dreister Diebstahl wird aus Stadtbergen gemeldet: Opfer ist eine 74-jährige Seniorin. Sie kann den Täter beschreiben.

In Stadtbergen hat ein Unbekannter einer Seniorin ihre Handtasche aus einer Gehhilfe gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war die 74-Jährige am Freitag im Bereich "Am Leiterle“ unterwegs, als sich kurz vor 17.30 Uhr von hinten ein Mann näherte. Beim Vorbeilaufen griff er in den Korb der Gehhilfe und entwendete die darin verstaute Handtasche der Frau. Anschließend lief der Dieb in unbekannte Richtung davon.

Möglicherweise hatte er die Seniorin schon im Vorfeld beobachtet, als diese im Edeka-Markt in der Hagenmähderstraße einen dreistelligen Geldbetrag am dortigen Geldautomat abgehoben hatte, und war ihr unbemerkt gefolgt.

Der Dieb wurde wie folgt von der Seniorin beschrieben: circa 30 Jahre alt, circa 170 cm groß und schlank, hellhäutig, dunkel bekleidet mit einer schwarzen Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Telefon 0821/323-2610. (kar)