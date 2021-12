Stadtbergen

vor 16 Min.

Impfaktion mit Termin im Bürgersaal Stadtbergen

Für Menschen ab 30 Jahren gibt es am Mittwoch, 15. Dezember, einen Sonderimpftermin in Stadtbergen.

Am Mittwoch findet in Stadtbergen ein Sonderimpftag statt. So kommt man an einen Termin.