Stadtberger feiern Mülltonnen-Party und helfen der Umwelt

Mit einer besonderen Plakataktion will Henrike Paede in Stadtbergen nicht nur den CO₂-Ausstoß verringern. Für den Erfolg der Aktion sind nur wenige Schritte nötig.

Eine ganz simple Idee, um den CO₂-Ausstoß zu verringern, Lärm zu reduzieren und Sprit zu sparen, hatte Henrike Paede aus Stadtbergen bereits Anfang des Jahres. "Nun hat mein 'Baby' inzwischen Beine bekommen und ist in elffacher Zahl im Bereich Oberer Stadtweg zu bewundern", sagt die Co-Ortssprecherin der Grünen. Ihr "Baby" ist ein etwa 1,50 Meter hohes Plakat und zeigt vier lustige Mülltonnen, die zu einer ganz besonderen Party aufrufen.

"Zusammenstehen fürs Klima" steht oben auf dem Plakat, und die Idee hinter dem Slogan ist einfach. Da bislang so gut wieder jeder Haushalt vor dem Leerungstermin seine Mülltonnen einfach vor der eigenen Haustür abstellt, funktioniert die Abfuhr im ständigen Stop-and-go-Rhythmus. Der Müllwagen fährt ein paar Meter an, bleibt stehen und wartet, bis die Tonnen geleert sind, fährt wieder ein paar Meter weiter und bleibt erneut stehen. "Das verschwendet viel Energie und belastet unser Klima unnötig", sagt Paede.

Nur noch ein Stopp für fünf Häuser in Stadtbergen

Paede hatte daher bereits vor einigen Wochen damit begonnen, ihre Nachbarn darüber aufzuklären, wie sie die Leerung der Tonnen mit minimalem Aufwand umweltverträglicher machen können. Dies funktioniert so, dass sie und ihre direkten Nachbarn die Tonnen und Gelben Säcke einfach zusammenstellen, damit das Müllfahrzeug nicht alle paar Meter halten muss. Statt an jedem Haus zu halten, braucht der Lkw nur noch einen Stopp einzulegen, um den Abfall von fünf Häusern auf einen Schlag einzusammeln.

"Tonnenparty" nannte Paede ihre Idee und so sollte auch das Plakat gestaltet werden. Insgesamt vier graue Tonnen sind mit einem breiten Lachen auf dem grünen Untergrund zu sehen, die mit einem Glas in imaginären Ärmchen sich munter zuprosten. Doch hinter dem lustigen Motiv steckt ein tieferer Sinn. "Stellt eure Tonnen und Gelben Säcke in Grüppchen zusammen. Das freut unsere Umwelt", steht unter der Illustration. Die Erklärung dazu gibt es natürlich ebenfalls. "Stop-and-go verursacht Emissionen, Gestank und Arbeitszeit, die wir bezahlen."

"Umwelt- und Klimaschutz beginnt im Kopf"

Die Plakate stehen jetzt im Bereich Oberer Stadtweg und sollen nach einiger Zeit weiter durch die Stadt wandern. Paede hofft, dass viele Bürgerinnen und Bürger den Impuls aufgriffen. "Denn solch eine kleine Änderung im Alltag kostet nichts – außer einen Gedanken und ein paar Schritte", sagt sie und ist überzeugt: "Umwelt- und Klimaschutz beginnt im Kopf." Schließlich sollte jeder Mensch seine Handlungen bis hin zu den Auswirkungen auf das Klima zu Ende denken.

"Dass der Klimawandel hierzulande momentan noch mit Geld aufzufangen ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er eine gewaltige globale Gefahr ist", betont sie. Sie baue aber dennoch auf die Klugheit der Bürgerinnen und Bürger, dem alles entgegenzusetzen, was in ihrer Macht steht. "Der für das Plakat gewählte Slogan 'Zusammenstehen fürs Klima' steht also nicht nur für die Position der Mülltonnen, sondern auch für die kollektive Verantwortung", sagt sie.