Karten-Verlosung zu Thriller-Lesung

Der renommierte Thriller-Autor Horst Eckert tritt am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr in der Bücherei Stadtbergen zu einer Lesung auf. Der Düsseldorfer Schriftsteller wird aus seinem neuesten Werk „Nacht der Verräter“ lesen und steht im Anschluss für Fragen und eine Buchsignierung zur Verfügung.

In „Nacht der Verräter“ – Eckerts zwanzigstem Roman – wird der Polizist Max Bauer während einer Feier mit einem persönlichen Albtraum konfrontiert: Seine Frau Julia verschwindet spurlos. Zugleich keimt ein schrecklicher Verdacht in ihm: Seine Brüder, ebenfalls Polizeibeamte, könnten in den florierenden Kokainhandel aus den Häfen Antwerpen und Rotterdam verwickelt sein. Max steht vor der Wahl, seine eigene Familie zu bespitzeln oder als Mittäter verfolgt zu werden. Ein lebensgefährlicher Seiltanz beginnt, der alles verändert.

Karten zur Lesung gibt es für acht Euro im Vorverkauf in der Bücherei oder für zehn Euro an der Abendkassen. Fürdie Leseung von Horst Eckert am Donnerstag, 7. November, verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer bei der Verlosung mitmachen und Karten gewinnen möchte, schickt uns bis Montag, 4. November, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns den Beruf des Buch-Protagonisten Max Bauer.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich, die E-Mail muss bis Dienstag, 5. November, um 12 Uhr in der Redaktion angekommen sein. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355. (diba)