Keine KfW-Förderung: Neue Hindernisse für Wohnungen in Stadtbergen

Plus Stadtbergen will ein Mehrfamilienhaus mit zehn geförderten Wohnungen bauen. Doch es gibt noch einige Stolpersteine.

Es ist ein lobenswertes Ziel, das sich Stadtbergen mit dem Bauvorhaben eines Mehrfamilienhauses in der St.-Florian-Straße gesetzt hat. Zehn öffentlich geförderte Wohnungen samt zwölf Tiefgaragenplätzen sollen dort entstehen. Zudem soll es ein energieeffizientes Haus werden, das eigenen Strom und Wärme aus Photovoltaik und einer Wärmepumpe erzeugt. Der Bauantrag ist bereits eingereicht, doch nun tauchen einige Stolpersteine auf, mit denen sich der Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag im Bürgersaal angeregt auseinandersetzte.