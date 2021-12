Laufen für den guten Zweck: Sportliche Nikoläuse in Stadtbergen

Plus Mit Rauschbart und rotem Gewand sammeln Sportlerinnern und Sportler beim ersten Nikolauslauf im Augsburger Land Geld für den guten Zweck. Den Rekord stellt eine Frau auf.

Langes, rotes Gewand, weißer Rauschebart, dicker Bauch - so kennt man ihn, den Nikolaus. Als besonders sportlich gilt er nicht. Eigentlich. Doch in Stadtbergen beweisen Dutzende Nikoläuse das Gegenteil. Beim ersten Nikolauslauf rennen sie um die Wette - und sammeln Geld für die Stadtberger Schulen.