60 Jahre Exerzitienhaus Leitershofen: Zum Auftakt kommt der Bischof

St. Paulus Leitershofen startet mit einem Festgottesdienst und einer großen Ausstellung ins Jubiläumsjahr.

Ruhe und Einkehr, Inspiration und Orientierung, Ermutigung und Gemeinschaft: All das können Gäste des Exerzitienhauses St. Paulus nahe der Augsburger Stadtgrenze seit nunmehr sechs Jahrzehnten erleben. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres findet am Sonntag, 29. Januar, um 11 Uhr ein Festgottesdienst mit Bischof Dr. Bertram Meier statt. Anschließend stehen bei einer Vernissage ab 13 Uhr Ikonen und Aquarelle eines ukrainischen Künstlerehepaars im Mittelpunkt, die bis zum 9. April ausgestellt sein werden. Die Türen des diözesanen Exerzitienhauses stehen nicht nur an diesem Tag Besucherinnen und Besuchern offen.

Die Ikonen und Aquarelle der Ausstellung unter dem Titel „Fragile Existence“ (Zerbrechliche Existenz) möchten Heiliges, Nachdenkliches und Schreckliches gleichermaßen vermitteln. In dieser Gegenüberstellung und Begegnung verweisen die unterschiedlichen Werke von Danylo und Yaryna Movchan aus dem ukrainischen Lviv auf die Zerbrechlichkeit menschlicher Existenz. Beide Künstler werden – vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung ihrer Ausreise – bei der Vernissage anwesend sein.

Beide Künstler sind Vertreter einer zeitgenössischen Ikonenmalkunst. Ihre Werke befinden sich in Kirchen und Privatsammlungen auf der gesamten Welt. Die russische Invasion bedeutete eine Zäsur für ihr künstlerisches Schaffen: Seit dem 24. Februar 2022 könne er keine Ikonen mehr malen, so Danylo Movchan. „Was ich gesehen und erlebt habe, hat meine innere Welt verändert. Ich fand keinen Frieden und keine Ruhe in mir selbst.“ In Aquarellen fand er eine neue Ausdrucksform. Yaryna Movchans filigrane und farbige Porträts wiederum führen in vielschichtige Innenwelten. „Ich schließe meine Augen und kann das Böse nicht verschwinden lassen, aber für einen Moment bin ich ihm entrückt."

So ist die Ausstellung in Leitershofen geöffnet

Zweimal jährlich finden im Exerzitienhaus Ausstellungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler statt. "Wir möchten mit dieser Ausstellung ein politisches Zeichen setzen und ukrainischen Künstlern eine Plattform bieten“, sagt Dr. Daniela Kaschke, Referentin im Exerzitienhaus. Die Ausstellung „Fragile Existence“ ist vom 29. Januar bis 9. April während der regulären Öffnungszeiten des Exerzitienhauses (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 15 Uhr, Sonntag 8 bis 14 Uhr) zugänglich.

Das vom Augsburger Architekten Thomas Wechs in den Jahren 1961 bis 1963 erbaute und um die Jahrtausendwende erweiterte Exerzitienhaus wurde zwischen 2015 und 2017 grundlegend modernisiert. (AZ)

