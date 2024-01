Archaische Bronzearbeiten im Kunstraum Leitershofen

Eine Ausstellung zeigt die Arbeiten des zeitgenössischen deutschen Bildhauers Dietrich Klinge. Die Vernissage findet am 4. Februar statt.

Bis Ende März ist im Kunstraum Leitershofen die Ausstellung „Dietrich Klinge – Bronzen und Radierungen“ zu sehen. Gezeigt werden Arbeiten des gebürtigen Thüringers, der in seinem Werk nach der Darstellung und der Sichtbarmachung der Vielfalt des menschlichen Wesens und Körpers strebt. Klinge realisiert dies mit einer Geste, die expressiven Anklang hat. Seine Bronzearbeiten haben einen archaischen Charakter, bei der die Oberflächenstruktur an Holz erinnert.

Dietrich Klinge gehört zu den herausragenden zeitgenössischen deutschen Bildhauern mit internationalem Renommee. Er studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart freie Graphik bei den Professoren Peter Grau, Gunter Böhmer und Rudolf Schoofs sowie Bildhauerei bei den Professoren Herbert Baumann und Alfred Hrdlicka.

Ausstellung bis 31. März an Wochenenden geöffnet

Die Vernissage zur Ausstellung findet am Sonntag, 4. Februar, ab 15 Uhr im Kunstraum am Pfarrhof in Leitershofen statt. Der Künstler wird bei der Vernissage dabei sein. Begleitet wird die Eröffnung von Christian Döß auf dem Saxophon. Die Ausstellung ist bis 31. März samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Infos unter www.kunstraum-leitershofen.de im Internet. (AZ)