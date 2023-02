Stadtbergen-Leitershofen

13:09 Uhr

Kangaroos bezwingen in einem packenden Match Oberhaching

Plus Nach einer furiosen Partie bezwingt die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen die TSV Oberhaching Tropics. Damit sammeln die Basketballer wichtige Punkte in der Tabelle.

Sowohl die Kangaroos als auch der Tabellenvierte aus dem Münchner Süden konnten bei diesem Derby ihre besten Formationen aufbieten. 772 Zuschauer waren in die Stadtberger Sporthalle gekommen. Und diese dürften ihr Erscheinen nicht bereut haben, es war einiges geboten an diesem Basketball-Abend. Von Beginn an entwickelte sich eine äußerst intensive Partie, im ersten Viertel konnte sich kein Team in irgendeiner Form absetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

