Letzter Mannschaftswettkampf in diesem Jahr

Icon Vergrößern Von links: Luisa Weißenbrunner, Ella Prusac, Hermine Kirchgeßner, Annika Kalchschmid, Karina Eberl, Mona Schmidbauer, Elisa Hohenbichler, Jana Waldner Foto: Jessica Kalchschmid Icon Schließen Schließen Von links: Luisa Weißenbrunner, Ella Prusac, Hermine Kirchgeßner, Annika Kalchschmid, Karina Eberl, Mona Schmidbauer, Elisa Hohenbichler, Jana Waldner Foto: Jessica Kalchschmid

Bei den Gaumannschaftsmeisterschaften im Gerätturnen weiblich gingen vier Mannschaften des TSV Gersthofen an den Start. In der LK3 mussten die Mädchen jeweils ohne Streichwertung auskommen. Leider verletzte sich Hermine Kirchgeßner bei den 9 – 12-jährigen bereits beim Einturnen und konnte somit am Stufenbarren und am Sprung nicht turnen. Durch die fehlenden Punkte erreichten Ella Prusac, Annika Kalchschmid, Luisa Weißenbrunner und Hermine Kirchgeßner den 4. Platz. Annika erreichte auch in der Einzelwertung einen hervorragenden 4. Platz. Ebenfalls vierte wurde die Mannschaft in der Altersklasse der 13 – 15-jährigen mit Jana Waldner, Karina Eberl, Mona Schmidbauer und Elisa Hohenbichler. Teilweise durch Krankheit angeschlagen konnten sie ebenfalls nicht ihre gewohnte Leistung abrufen. Sowohl am Boden als auch Balken hatten die Gersthoferinnen die besten Mannschaftsergebnisse. Elisa und Karina kamen in der Einzelwertung auf den 4. und 3. Platz. Bei der Mannschaft der LK4 Turnerinnen 17-Jahre und älter machte sich ebenfalls das reduzierte Training bemerkbar. Dennoch können Jule Zweig, Paula Nitsche, Jana Waldner und Emma Bauerle mit dem vierten Platz zufrieden sein. Lediglich die LK4-Mannschaft in der Altersklasse 14-16 Jahre (Paulina Wittmann, Emma Bauerle, Viktoria Ilieva, Ejona Salihi und Melina Paulhartigner) konnte auf dem Treppchen landen. Dies war auch die einzige Mannschaft, die eine Streichwertung zur Verfügung hatte und den Pokal für den 3. Platz mit nach Hause nehmen.