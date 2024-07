Letzter Tanzkreis vor der Sommerpause

Tanzen macht Spaß und hält fit – und das nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Das ist das Motto für den Tanzkreis am Dienstag, 30. Juli, von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Sporthalle Stadtbergen. Im Mittelpunkt stehen Freude an Musik und Bewegung. Geboten wird eine bunte Mischung von Tänzen aus aller Welt. Eingeladen sind vor allem tanzfreudige Seniorinnen und Senioren. Es können aber gerne auch jüngere Interessierte mitmachen. Alle Tänze werden angeleitet; eine Partnerin oder ein Partner müssen nicht mitgebracht werden. Was aber nicht fehlen darf: gut sitzende Tanz- oder Hallensportschuhe (Straßenschuhe sind nicht erlaubt), bequeme Kleidung, Getränke für die Pause und jede Menge gute Laune. Der nächste Tanznachmittag findet erst wieder nach der Sommerpause am Dienstag, 10. September, statt. (AZ)