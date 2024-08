Männer schlagen 37-Jährigen in Stadtbergen krankenhausreif

Mit mittelschweren Verletzungen ist ein 37-Jähriger nach einer Schlägerei in Stadtbergen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, wurde er von einer Gruppe von drei Männern am Samstag auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Ulmer Landtsraße heftig geschlagen. Gegen 18.45 Uhr sollen die Männer, die der Polizei mittlerweile bekannt sind, auf ihr Opfer losgegangen sein. Dabei entstand außerdem Sachschaden am weißen Ford des 37-Jährigen. Diesen schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen unter anderem wegen Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet telefonisch um Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 0821/323- 3821. (kinp)