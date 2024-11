Neue Chefin freut sich über guten Teamspirit im Schlößle

Wie in praktisch allen Pflegeeinrichtungen spielt das Thema Personalgewinnung und Personalbindung eine zentrale Rolle. Im Schlößle steht in den nächsten Jahren zudem ein Generationenwechsel an. Viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen in den Ruhestand. „Der Bedarf an Helfern und Fachhelfern ist momentan nicht mehr zu decken, es gibt weniger Bewerbungen“, sagt Nadine Willecke, die zum 1. September die Leitung der Diakonie-Pflegeeinrichtung übernommen hat. Zur Gewinnung neuer Mitarbeiter will sie künftig unter anderem die Ausbildung stärken.

Zufriedenheit im Team erhalten

Auch das Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) hat sich die 45-jährige auf die Fahnen geschrieben. Damit will sie die Zufriedenheit im Team erhalten. Zum BGM gehören für Willecke eine offene und wertschätzende Kommunikation sowie die Möglichkeit mitzugestalten, sowohl, was die Pflegearbeit als auch die Arbeitsatmosphäre angeht. Beeindruckt ist sie vom Teamspirit unter ihren Mitarbeitenden, die sich wohnbereichsübergreifend unterstützen. „Das ist nicht selbstverständlich“, meint die gelernte Kinderkrankenschwester. Zu den rund 70 Hauptamtlichen kommt ein gutes Dutzend Ehrenamtliche, die im Besuchsdienst und in der Cafeteria tätig sind oder zu Gottesdiensten im Haus begleiten. Hinzukommen wird eine weitere Ehrenamtliche, die künftig Bewohnerinnen und Bewohner zu den Kinonachmittagen in Stadtbergen begleiten wird.

Im Landkreis angekommen

Vor ihrem Wechsel zur Diakonie Augsburg war Willecke gut sechs Jahre als Pflegedienstleitung und stellvertretende Einrichtungsleitung für die Hilfe im Alter tätig, eine Tochtergesellschaft der Diakonie München und Oberbayern. Die Chance, erstmals eine Einrichtungsleitung zu übernehmen und die kürzere Entfernung zum Arbeitsplatz waren für sie Anlass zum Jobwechsel. Denn: Vor kurzem ist die gebürtige Niedersächsin in ein Haus im Landkreis Augsburg gezogen.. In ihrer Freizeit sitzt sie gern auf dem Rennrad oder ist mit dem Mountainbike in den Bergen unterwegs. (AZ)