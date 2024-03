Stadtbergen

vor 49 Min.

Pläne für Windkraft in Stadtbergen sind gescheitert

Plus Viele Bürger hatten sich für ein Genossenschaftsmodell interessiert. Doch an einem Gesetz gibt es kein Vorbeikommen. Wie es jetzt weitergehen könnte.

Von Jana Tallevi

In Stadtbergen wird es in absehbarer Zeit keine Windkraftanlage geben, weder von einer Bürgergenossenschaft noch von einem Konzern betrieben. Wie auf der jüngsten Sitzung des Stadtrats bekannt wurde, hat sich ein Detail der Vorplanung, das bislang nur wie eine mittelgroße Hürde gewirkt hatte, zum absoluten Ausschlusskriterium entwickelt. Damit ist der Betrieb eines Windrads in Stadtbergen gesetzlich verboten. Grund dafür ist eine Einrichtung der Bundesrepublik.

"Das Ergebnis bleibt unverrückbar", so Bürgermeister Paulus Metz auf der Sitzung, nachdem die Klimaschutzmanagerin der Stadt, Claudia Günther, die Ergebnisse der vergangenen Monate zusammengefasst hatte. Klar war schon vor Monaten, dass in den Westlichen Wäldern in Stadtbergen ein Windrad nicht besonders hoch sein dürfe. Schließlich war schon zu Beginn der Überlegungen bekannt, dass der Wald im Stadtgebiet in der Einflugschneise zum Militärflugplatz der Bundeswehr auf dem Lechfeld liegt. Doch dass dieser Umstand am Ende das gesamte Projekt kippen könnte, war damals nicht so gesehen worden.

