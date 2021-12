Lärmschutz-Projekt: Planungen für "Deckel" auf der B17 werden konkreter

Plus Zurzeit wird an den Details für die Einhausung der B17 bei Stadtbergen gearbeitet. Autofahrer müssten wegen der Umgestaltung mit massiven Einschränkungen rechnen.

Die Planungen für die Einhausung der B17 bei Stadtbergen nehmen weiter Fahrt auf. Ende November haben sich Bürgermeister Paul Metz, Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz und der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer bei einer Videokonferenz den aktuellen Stand und die weiteren Planungen für das Lärmschutzprojekt besprochen. "Wir sind auf einem guten Weg", sagte Metz. Jetzt liege der Ball in Bayern bei der zuständigen Straßenbauverwaltung. Mit Hochdruck arbeiten auch die Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts an den Plänen für die Überdeckelung. Robert Moser ist der Leiter der "Abteilung für konstruktiven Ingenieurbau". Er gewährt unserer Redaktion einen Blick hinter die Kulissen der aktuellen Aufgaben.